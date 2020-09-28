Плевок в адрес киевлян и игнорирование их воли, – Карасев о законе о столице

Вадим Карасев Скриншот видео

Во время местных выборов в Киеве будет происходить "битва за столицу", убежден политолог

Законопроект о столице, который готовят "слуги народа", - это игнорирование воли киевлян и местного самоуправления.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Эксперт отметил, что во время местных выборов в Киеве будет происходить "битва за столицу", за город, который аккумулирует много ресурсов, в том числе и политических.

"Сейчас уже в Верховной Раде "слуги народа" подают закон о столице, городе Киеве, где хотят снова ввести отдельную должность - председателя Киевской государственной городской администрации, которого назначает президент. Раньше как было? Избранный мэр - он же председатель, это уважение к киевлянам, которые избрали своего мэра", – отметил Вадим Карасев.

Теперь, говорит гость студии, "слуги народа" хотят это изменить, чтобы политик не из их лагеря не стал городским главой в Киеве.

"Тогда они смогут назначить указом президента главу КГГА, и таким образом фактически нивелировать выбор киевлян. Фактически, я бы сказал, это будет плевок в адрес киевлян, игнорирование воли киевлян и вообще – игнорирование местного самоуправления", – заявил Вадим Карасев.

Напомним, недавно Министерство цифровой трансформации запустило образовательный сериал "Избиратель" к местным выборам 25 октября. В рамках курса для избирателей простым языком объясняют все, что нужно знать о местных выборах-2020: новые правила, как узнать информацию о кандидатах, как проверить свое наличие в списках и чего не следует делать во время голосования.

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