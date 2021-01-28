План вакцинации от COVID-19 и премии за ЗНО: Что сегодня рассматривают в Раде

Верховная Рада ІХ созыва Украинские Новости

Среди прочего депутаты рассмотрят повышение размеров помощи для детей с тяжелыми болезнями

Верховная Рада сегодня, 28 января, собралась на очередное пленарное заседание, во время которого ожидается отчет НКРЭКУ и рассмотрение ряда важных законопроектов. Об этом говорится на сайте парламента.

Отмечается, что в первом чтении нардепы рассмотрят проекты законов, которые касаются конституционной процедуры внесения изменений в:

законодательство о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;

Уголовный процессуальный кодекс по обеспечению реализации функций прокуратуры;

Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно увеличения административной ответственности за совершение домашнего насилия;

Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования законодательного урегулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации;

законодательство по поддержке развития отечественных отраслей недропользования.

В первом чтении запланировано поставить на голосование и ряд "экологических" законопроектов, среди которых: О государственном экологическом контроле, об усилении ответственности за нарушение порядка удаления зеленых насаждений и об усилении ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров.

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Также планируется включить в повестку дня и рассмотреть проект закона "О парламентской службе". Повторно в первом чтении нардепы обсудят доработанные законопроекты относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ, внесения изменений в закон "об аграрных расписках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно функционирования и обращения аграрных расписок.

В то же время, депутаты рассмотрят проекты постановлений относительно Национального плана вакцинации населения против COVID-19; мероприятий, направленных на соцзащиту населения в связи с повышением цен на ЖКУ; мероприятий по внедрению Электронного реестра листков нетрудоспособности и премий Верховной Рады Украины для лучших участников ВНО результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования.

Сегодня также планируют рассмотреть проект постановления "О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны".

Кроме того, во втором чтении на голосование поставят законопроекты о:

Бюро экономической безопасности Украины;

внесении изменений в законодательство относительно единой правовой судьбы земельного участка и размещенного на нем объекта недвижимости;

внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми" о повышении размеров помощи для детей с тяжелыми болезнями;

внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов;

ветеринарной медицине и благополучии животных.

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Напомним, недавно Верховная Рада поддержала инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №4499, разрешив допуск иностранных военнослужащих на территорию Украины для участия в учениях в 2021 году. За соответствующий законопроект проголосовали 325 нардепов.