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План по Донбассу может стать предпосылкой для встречи Зеленского с Путиным, – Кравчук

Фото из открытых источников

Вопрос о возможной встрече глав государств в этом году решится на видеоконференции их советников

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что "План совместных действий" по урегулированию конфликта может стать предпосылкой для встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью ТСН.

По словам Кравчука, встреча глав государств возможна в рамках Нормандского формата. "Я сказал, что это ("План совместных действий", – ред.), является, среди прочего, предпосылкой. А сам план имеет более широкую задачу - обеспечение достижения мира на Донбассе. Это глобальная задача для нас", - сказал глава ТКГ.

Кроме того, первый президент отметил, что именно для выполнения этой задачи и нужна встреча Зеленского и Путина в Берлине. Кравчук добавил, что вопрос о возможном проведении нормандского саммита в текущем году решится на видеоконференции политических советников лидеров стран 13 ноября.

Напомним, 5 ноября, Украина представила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Одним из пунктов плана является демилитаризация отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года и проведения там местных выборов до 31 марта 2021 года.

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Впоследствии украинская делегация в Трехсторонней контактной группе представила ОБСЕ и российской стороне пять главных пунктов документа. Однако в ведомстве добавили, что реализация такой инициативы требует одобрения президентом и парламентом Украины.

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