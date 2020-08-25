Пискун заявил, что уволился с должности советника генпрокурора по собственному желанию

По словам чиновника, решение связано с судебными исками работников прокуратуры

Святослав Пискун Фото из открытых источников

Советник генпрокурора Украины Святослав Пискун заявил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил сам чиновник в комментарии телеканалу "112 Украина".

По словам Пискуна, отношения между ним и генпрокурором Ириной Венедиктовой не повлияли на его увольнение. "Это касается не моих личных отношений с генеральным прокурором Венедиктовою, это касается, так сказать, меня, ГПУ и тех людей, которые там работают и работали даже в большей степени", - сказал чиновник.

В то же время, Пискун заявил, что его увольнение связано с судебными исками о перерасчете пенсий более 3,5 тыс. работников прокуратуры. По его словам, этим работникам нужны справки о заработной плате, на основании которых им пересчитают пенсии. "Это была наша главная проблема, а также восстановление на работе тех людей, которых генпрокурор Рябошапка незаконно уволил с должности... Насколько я понял, ничего такого за этот период мы не успели сделать, чтобы оно в корне изменило ситуацию - людям справки не перечисляются, на работе люди не возобновляются, кроме прокурора Киева, возможно, еще 2-3 человек. Я так понял, что мое пребывание там в должности советника... Я просто понял, что мне лучше быть в стороне, чем внутри этой системы", - сообщил Пискун.

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Напомним, сегодня, 25 августа, появилась информация, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уволила своего заместителя Святослава Пискуна. Бывший генеральный прокурор был на должности советника меньше месяца.