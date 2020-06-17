Петрашко отменил приказ об увольнении и. о. главы "Укрспирта"

Сергей Блескун Укрспирт

Причиной отмены приказа стало то, что Сергей Блескун находится в отпуске

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отменил приказ об увольнении и. о. главы "Укрспирта" Сергея Блескуна. Причиной такого решения стало то, что последний находится в отпуске. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства.

"Учитывая, что 17 июня 2020 Блескун С. В. находился в ежегодном отпуске, приказ о его увольнении отменен согласно приказу Минэкономики от 17.06.2020 №114-п", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что ведомство обязало впредь заранее предоставлять копии приказов об отпусках и. о. директоров.

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Ранее в Министерстве экономики был подписан указ об увольнении и. о. главы государственной компании "Укрспирт" Сергея Блескуна.