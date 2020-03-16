Петр Порошенко прибыл в ГБР

Фото с места происшествия Телеграм-канал PavlovskyNews

Пятый президент на двух автомобилях марки Mercedes заехал на территорию Госбюро

В понедельник, 16 марта, пятый президент Украины Петр Порошенко на автомобили Mercedes приехал к Государственного бюро расследования. Об этом сообщает Pavlovsky News.

"Порошенко на двух Мерседесах заехал на территорию Государственного бюро расследования", - говорится в сообщении.

Фото с места происшествия Телеграм-канал PavlovskyNews

Однако, по какой причине бывший глава государства приехал в здание ГБР пока не сообщается.

Напомним, недавно пятый президент Украины Петр Порошенко улетел в Испанию, зная, что его вызовут на допрос в ГБР.

Однако впоследствии, в ночь с 14 на 15 марта пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел обратно в Украину из охваченной коронавирусом Испании вместе со своими детьми, которых он по дороге забрал из Лондона.

А на следующий день адвокат пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту политического преследования его подзащитного.