Петиция Зеленскому об отзыве подписей под протоколом заседания ТКГ набрала необходимое для рассмотрения количество голосов

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Петиция набрала более 28 тысяч голосов из необходимых 25 тысяч

Петиция на имя президента Украины Владимира Зеленского с требованием отозвать подписи представителя Украины и согласования руководителя Офиса президента Украины под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года, набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Об этом говорится на странице петиции.

Следовательно, соответствующая петиция, созданная 16 марта активистом движения "Отпор" Михаилом Свистовичем петиция набрала уже более 28 тыс. голосов при необходимых 25 тыс. подписантов, и ждет на рассмотрение президентом.

По словам автора петиции, 11 марта после консультаций руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком был подписан протокол заседания ТКГ, где наряду с подписями полномочных представителей ОРДО и ОРЛО стоит подпись представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы, подпись Ермака с резолюцией "Согласен" рядом с таким же подписью и такой же резолюцией Казака.

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Также в петиции указано, что в протоколе есть решение "по вопросу учреждения Консультативного совета": "На очередном заседании ТКГ (25 марта 2020 года) подписать решение Трехсторонней контактной группы об учреждении Консультативного совета (рабочей группы)".

"В приложенном к протоколу решении говорится о создании Консультативного совета, где решающие голоса будут иметь только десять представителей Украины и десять представителей ОРДЛО, а ОБСЕ, Россия, Франция и Германия будут иметь только по одному представителю с правом совещательного голоса, и то в случае согласия", - говорится в петиции.

Автор петиции считает, что таким образом сторонами переговоров в Минске становятся Украина и ОРДЛО, фактически признается позиция России, что у нас происходит гражданская война, внутренний конфликт".

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"Россия же превращается из агрессора на посредника между воюющими украинцами наряду с Францией, Германией и ОБСЕ, хотя весь мир знает, что ни ОРДО, ни ОРЛО не являются самостоятельными субъектами, полностью управляются из Москвы и просто местными коллаборационистами российского оккупанта", - отмечает он.

Президента Зеленского призывают в петиции поручить Кучме и Ермаку отозвать свои подписи под протоколом заседания ТКГ 11 марта 2020 года и отказаться от механизма Консультативного совета, где представители ОРДЛО будут иметь право решающего голоса и вести непосредственные переговоры с представителями Украины в этом совете.

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Напомним, в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак. О чем домивились стороны, читайте в материале по ссылке.