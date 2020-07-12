Песков: Если Украина выйдет из Минских соглашений, то исчезнет база для переговоров относительно Донбасса

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

В РФ убеждены, что найти замену Минским соглашениям будет сложно

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы к выходу Украины из Минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.

Так, на вопрос, готова ли РФ до выхода Украины из Минских соглашений, Песков ответил: "Насильно мил не будешь". Однако, политик отметил, что подобный шаг Украины "явно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве".

"Если такое произойдет, мы потеряем любую базу, на основе которой выстраиваем переговорный процесс, и создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно", - отметил Песков.

По его словам, для выработки какого-либо альтернативного документа будет необходим диалог с представителями непризнанных самопровозглашенных республик, на который Украина не пойдет.

"Мы смотрим на заявления представителя украинского руководства, которые все чаще и чаще, все настойчивее говорят о том, что Минские договоренности нужно менять. Означает ли это официальный выход Киева из Минского комплекса мер или не означает, мы пока не знаем", — добавил Песков.

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Напомним, недавно заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак направил требование к высшему руководству в Киеве разъяснить высказывания заместителя главы украинской делегации в контактной группе Алексея Резникова о необходимости пересмотра Минских соглашений.