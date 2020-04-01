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Первый транш МВФ составит 4 млрд долларов, - Гетманцев

Даниил Гетманцев Фото - скриншот

Деньги поступят сразу в госбюджет

Первый транш Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы может поступить в размере 4 миллиарда долларов. Об этом в эфире “Радио НВ” сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев.

“На самом деле, мы получили официальное письмо от МВФ о том, что есть все эти условия (принятие банковского и земельного законов — ред.) и если все эти условия будут выполнены, то сразу же денежные средства поступят в Украину, при чем — в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около 4 миллиардов долларов”, — сказал он.

По словам нардепа, процентная ставка по кредиту МВФ составляет 2-3% годовых, поэтому государство заинтересовано в получении этих средств. Деньги от фонда должны пойти в стабилизационный фонд государства: их потратят на мероприятия по противодействию коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявляла, что Украина не рассматривает возможность дефолта и рассчитывает на договоренности с МВФ относительно увеличения потенциального финансирования и дополнительной помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

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