Первый премьер-министр Украины Фокин согласился присоединится к ТКГ

Витольд Фокин Фото из открытых источников

По словам политика, соответствующее решение далось очень трудно, в частности, из-за негативных отзывов в соцсетях

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин согласился присоединиться к Трехсторонней контактной группы. О причинах такого решения он рассказал в комментарии изданию "Гордон".

В частности, по словам политика, его пригласил вместе с Кравчуком к ТКГ глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Решение об участии в ТКГ далось мне очень трудно. На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами относительно нашего с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди оскорбительно высказываются, смеются отношении нашего возраста", – отметил первый премьер.

Впрочем, Фокин все же решил согласиться, потому что считает "за честь у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине".

"Для меня Родина – это Украина и Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским", - подчеркнул он.

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При этом Фокин добавил, что он, как и Кравчук, убежден, что без компромиссов не бывает договоренностей, что режим тишины в зоне разграничения – это шаг к миру, но не сам мир.

Справочно:

Витольд Фокин — первый премьер-министр независимой Украины. Он был председателем правительства Совета министров СССР с 1990 года и стал премьером в 1991. На этой должности он работал до 1992 года. Сейчас ему 87 лет.

Напомним, в конце июля президент Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе вместо второго президента Леонида Кучмы.

"Особая система управления" и свободная экономическая зона — именно такие компромиссы впоследствии предложил Кравчук в вопросе Донбасса.