Первое заседание ОО "Женщины Одесской области": Нардеп Плачкова рассказала, какие вопросы будут рассматривать

Народный депутат от "Оппозиционной платформы -За жизнь" Татьяна Плачкова Фото из открытых источников

По ее словам, больше всего женщин беспокоит вопрос экологии в регионе

Экология, социальная защита, оказание качественной юридической помощи и медицина - это те ключевые вопросы, о которых мы будем говорить на первом заседании общественной организации "Женщины Одесской области".

Об этом во время прямого включения в эфире телеканала ZIK заявила народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяна Плачкова.

"Ключевой вопрос - это вопрос экологии, а также медицина. С 1 апреля начинается второй этап медреформы, но Одесская область не готова к закрытию больниц, нет нормального состояния дорог, чтобы обеспечить пациентам доступ к больницам. Об этом будем говорить", - пояснила она.

Как рассказала нардеп, кроме этого, будут обсуждать успех женщин Одесского региона и их цели и задачи.

"Одесса - это уникальный город и женщины здесь также уникальны. Мы будем говорить об успехе наших женщин Одесского региона, о том, что они могут и должны сделать, какие цели и задачи они должны себе поставить и как их реализовывать", - отметила Плачкова.

По ее словам, участники заседания будут составлять программу по экологической и социальной защите Одесского региона, а затем доносить ее власти.

Также нардеп утверждает, что в основном в общественную организацию входят женщины разных профессий.

"Женщины, которые участвуют - это и общественные деятели, и журналистки, юристы, писательницы, врачи", - рассказала Плачкова.

Она добавила, что подобные заседания будут проходить раз в месяц для утверждения программы и планирования ее реализации.

Напомним, ранее Татьяна Плачкова заявляла, что у берегов Одессы есть экологическая катастрофа, а от власти нет никакой реакции.