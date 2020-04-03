Первая же кризисная ситуация показала, что Криклий не справляется, – политолог

Владислав Криклий Кабинет министров

Неспособность грамотно организовать эвакуацию украинцев из-за границы и сопутствующие скандалы могут стоить министру инфраструктуры Владиславу Криклию должности. Такой прогноз сделал политолог Алексей Голобуцкий в блоге на Цензор.Нет.

"Криклий чувствовал себя относительно спокойно в правительстве Гончарука, хотя не демонстрировал каких-то прорывных результатов, все самое сложное было сделано до него. Не развалил то, что есть, - уже хорошо. Хотя у Зеленского были к нему вопросы, в частности, по закупкам отечественных вагонов", - говорит политолог.

Тот факт, что Владислав Криклий остался в новом составе правительства означал, что он "как бы получил индульгенцию на то, что его не тронут еще какое-то время".

"Но тут началась пандемия, и надо действовать решительно и быстро. Первая же кризисная ситуация показала, что Криклий не может справиться даже с элементарными задачами, такими, скажем, как коммуникация с МИДом, таможней и, собственно, с гражданами", - отмечает Голобуцкий.

Результатом, по словам политолога, стала кошмарная ситуация на украино-польской границе. Дальше следовали скандалы с возвращением украинцев из Катара и Вьетнама, в результате чего десятки людей покинули зону обсервации.

По мнению политолога, эти случаи не пройдут бесследно для главы Министерства инфраструктуры. "Опыт показывает, что Зеленский готов менять любого министра в любой ситуации, если его действия негативно проецируются на самого президента", - считает Голобуцкий.