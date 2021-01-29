Первая встреча "Люблинского треугольника": О чем договорились стороны

К заседанию присоединилась Светлана Тихановская

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы в онлайн-формате провели первую встречу "Люблинского треугольника", к которой присоединилась и белорусская оппозиционер Светлана Тихановская. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает "24 канал".

Отмечается, что политики достигли ряда политических договоренностей, среди которых и совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе. Также внимание было уделено Крымской платформе и вкладу крымских татар в развитие Украины, Польши и Литвы.

Участники встречи обозначили приоритеты сотрудничества "Люблинского треугольника" в текущем году и определили дату представления конкретного плана мероприятий формата на этот год.

Новости по теме: Только путем диалога: Страны Люблинского треугольника обнародовали заявление относительно обострения ситуации в Беларуси

В то же время стороны утвердили логотип "Люблинского треугольника", на котором изображены флаги стран и сочетание "3+1". Это означает возможность присоединения других стран. В планах указывают на создание молодежной платформы, которая должна объединить представителей трех стран.

Одной из тем встречи был вопрос вакцины. Кулеба рассказал, что в самом ЕС не все хорошо с поставками препаратов, но определенные шаги для поддержки этого были определены.

Кроме того, во время заседания была обсуждена ситуация в Беларуси. По словам министра, без этой страны "Люблинский треугольник" является неполным, а Тихановскую услышали и более детально будут изучать озвученные вопросы. При этом формальных решений не принималось.

Также украинский дипломат заявил, что стороны готовы вести разговор с Александром Лукашенко, но он должен быть со взаимным уважением. "Мы бы хотели, чтобы, в конце концов, демократическая Беларусь присоединилась и превратила "Люблинский треугольник" на "Люблинский квадрат", но время еще не пришло", – сказал Кулеба.

Новости по теме: Тихановская призвала ООН провести заседание Совета безопасности из-за ситуации в Беларуси

Напомним, в июле прошлого года министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы заявили о создании "Люблинского треугольника" – платформы для политического, экономического и социального сотрудничества. Тогда предполагалось образование в министерствах иностранных дел каждой из стран должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках формата.