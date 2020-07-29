Перевыборы в ВРУ могут состояться, если будет расшатана ситуация в Украине, – Виктор Черный

Народный депутат (фракция "Оппозиционный платформа – За жизнь") Виктор Черный Фото из открытых источников

Парламентарий говорит, что, по информации из фракции "Слуга народа", монобольшинство просчитывает все возможные варианты

Перевиборы в Верховную Раду могут состояться, если ситуацию в Украине будут расшатывать. Для того, чтобы эту ситуацию погасить, и могут объявить о досрочных выборах в украинский парламент.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктор Черный.

"Я имею информацию от фракции партии "Слуга народа", что они просчитывают все возможные варианты, и на сегодняшний момент времени, действительно, переизбрание Верховной Рады Украины не входит у планы президента в первую очередь. Поскольку в Офисе президента понимают, что если произойдут перевыборы, то партия "Слуга народа" не наберет больше уже никогда то количество депутатов, которое сейчас есть в Верховной Раде. Кроме, того, как не крути, практически все решения, которые формируются в Офисе президента и спускаются во фракцию партии "Слуга народа", монобольшинству, все эти решения на самом деле проголосованы, и можно говорить, что менять ситуацию для правящей коалиции сегодня точно не нужно. Хотя, если говорить о лично моей точке зрения, я считаю, что сегодня фракция "Слуга народа" не является монолитной и по многим вопросам, особенно вопросам, которые связаны с достижением мира, та голоса разделились, и сегодня порядка 150-170 человек - это действительно тот монолит, который там есть, а все остальное - это ситуативные голосования", – сказал нардеп.

Виктор Черный считает, что перевыборы в парламент могут состояться, если ситуацию в Украине расшатают. Для того, чтобы ее погасить, и могут объявить о досрочных выборах в парламент.

Как сообщалось, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, проходной барьер преодолели бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Об этом свидетельствует опрос, проведенный Институтом анализа и прогнозирования.

Социологическое исследование проводилось Институтом анализа и прогнозирования с 16 по 26 июля 2020 года в 24-х областях Украины и Киеве. Общее количество опрошенных – 2032 человека. Погрешность выборки не превышает 2,1%. Метод опроса: интервью по месту жительства респондентов.

Добавим, директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий сообщил, что половина украинцев не ожидают каких-либо изменений в связи с проведением местных выборов.