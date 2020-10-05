Перестановки внутри фракции "Слуга народа" принципиально ни на что не повлияют, - политический эксперт

Михаил Чаплыга ru-rating

На политические процессы сейчас влияют выборы

Если говорить о перестановках внутри фракции "Слуга народа", это абсолютно ни на что уже принципиально не влияет.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Михаил Чаплыга.

Политолог отметил, что во фракции "Слуга народа" всех депутатов распределили между так называемыми "смотрящими", потому что так проще, чем контролировать всю фракцию. И каждому из "смотрящих", продолжил эксперт, выделяется определенный бюджет и ставятся определенные задачи.

"Речь идет о том, что это, знаете, как говорят о России – "башне Кремля", вот так же есть и "башне" Банковой", – сказал Чаплыга.

И нардеп Николай Тищенко, убежден политолог, хочет быть одной из этих "башен", но для этого надо, чтобы ему выделили "рабов" – голоса, которые будут голосовать так, как он скажет, для того, чтобы он был игроком на этом поле.

"Однако собственных игроков у него нет. Но он пытается таких игроков иметь. Ермак хочет "перебить" своими ставками всех тех, кого в свое время завел Андрей Богдан. Ермак хочет иметь теперь собственное влияние, но удастся ли им это, или нет, это очень трудно сказать", – прокомментировал Чаплыга.

По его словам, эти кадровые перестановки в "Слуге народа" в определенной степени будут иметь влияние на бюджетный процесс, но на все другие процессы кадровые ротации "слуг" никак не повлияют.

"Если говорить о перестановках внутри фракции, это абсолютно ни на что уже принципиально не влияет. Влияют местные выборы. Все уже смотрят на весну, смотрят на то, чтобы готовиться к новым выборам, с учетом нового законодательства", – сказал политолог Михаил Чаплыга.

Напомним, ранее военный и политический эксперт Юрий Дудкин заявил, что в провластной партии "Слуга народа" произошел раскол на несколько частей и там сейчас идет клановая борьба.