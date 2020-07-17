Пересмотр "Минска" отбросит урегулирование конфликта на Донбассе, - Песков

Дмитрий Песков

По словам Пескова, без диалога Киева с "Л/ДНР" невозможно думать о выработке новых параметров урегулирования

Москва обеспокоена недавними заявлениями Киева о пересмотре Минских договоренностей и считает, что это отбросит урегулирование конфликта на Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РБК.

По его словам, без диалога Киева с "Л/ДНР" невозможно даже думать о выработки каких-то новых параметров урегулирования конфликта и документах.

"Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине", - сказал Песков.

Новости по теме: В России заявили, что Меркель против пересмотра Минских соглашений

Напомним, ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы к выходу Украины из Минских соглашений. Так, на вопрос, готова ли РФ к выходу Украины из Минских соглашений, Песков ответил: "Насильно мил не будешь". Однако, политик отметил, что подобный шаг Украины "явно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве".