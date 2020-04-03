Перепродавать не дадим: Зеленский заявил о привлечении СБУ к контролю за распределением медсредств
По словам главы государства, некоторые руководители медучреждений подают недостоверную информацию относительно наличия лекарств
Президент Украины Владимир Зеленский решил привлечь к контролю за распределением медсредств и оборудования сотрудников СБУ.
Об этом глава государства заявил во время традиционного обращения к украинцам в связи с ситуацией с коронавирусом в стране, которое транслировал телеканал ZIK.
"Мной поставлена задача осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование во всех регионах. К контролю будут привлечены сотрудники СБУ. Все, что мы получим, мы все отдадим в область", - сказал он.
Президент подчеркнул, что не даст придерживать, распределять или перепродавать среди родственников и друзей медицинские средства.
Также глава государства добавил, что не все руководители медучреждений подают достоверные данные о наличии медсредств в больницах из-за чего в итоге мы имеем совершенно разные цифры.
"К сожалению, не все руководители медицинских учреждений подают достоверную информацию по обеспечение и приукрашивают ситуацию. Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте хуже. Решение этого вопроса – на личном контроле главного санитарного врача Украины", - пояснил Зеленский.
Как сообщалось ранее, Зеленский хочет провести переговоры с владельцами АЗС для снижения цен на топливо.
До этого глава государства подписал закон об использовании незарегистрированных в Украине лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни COVID-19.