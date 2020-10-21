Перенос второго тура выборов "подвесит" местные власти, – КИУ

В Украину перед выборами прибыли почти 70 международных наблюдателей Фото из открытых источников

Перенос второго тура выборов фактически оставит города без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии. Об этом заявил Комитет избирателей Украины на своей странице в Фейсбук, комментируя инициативу "Слуг народа" принять Постановление об отсрочке второго тура выборов.

По оценке КИУ, вероятный перенос второго тура выборов фактически оставит города без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии.

"КИУ подчеркивает, что вопрос проведения выборов не должен сопровождаться политическими спекуляциями. Ранее от представителей власти неоднократно озвучивались идеи относительно возможной отсрочки местных выборов и заявления, которые можно оценивать как попытки политического давления на деятельность органов местного самоуправления (в частности, относительно законодательных попыток ограничить полномочия Киевского городского головы)", – говорится в заявлении.

КИУ считает, что инициатива по отсрочке второго тура выборов до завершения карантина противоречит Конституции Украины и нарушает избирательные права граждан.

"В соответствии с Конституцией Украины отсрочка выборов, в том числе, второго тура голосования возможна только в условиях введения военного или чрезвычайного положения. Согласно ст. 64 Конституции Украины в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений", – отмечается в заявлении.

Комитет избирателей Украины призвал председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова принять безотлагательные меры относительно обнародования текста Постановления и обратился к руководству фракции "Слуга Народа" с требованием разъяснить позицию политической силы по инициативе народного депутата "Слуги Народа" о переносе второго тура выборов.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления №4234, которым предлагается не проводить второй тур выборов в период действия карантина. Автор проекта - Грищенко Татьяна, народный депутат от "Слуги народа". Дата регистрации постановления - 20 октября.

Текст документа пока отсутствует на веб-сайте Верховной Рады Украины, однако его фото уже было обнародовано рядом украинских СМИ. Согласно документу предлагается внести изменения в Постановления Верховной Рады Украины "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", предусмотрев, что повторное голосование по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальные общины с количеством избирателей до 10 тысяч), сельского, поселкового, городского председателя не назначается и не проводится в период действия карантина.

Ранее фракция "Слуга народа" ВР выступила с инициативой принять закон "о городе Киев – столице Украины". Политический эксперт Дмитрий Спивак назвал этот законопроект "плевком в лицо" киевлян. Ассоциация городов Украины обратилась к председателю парламента, председателям депутатских фракций и групп Верховной Рады Украины с просьбой не поддерживать этот законопроект.