Перенесения местных выборов не выгодно власти, - Гетманцев

Телеканал ZIK

В первую очередь перенос выборов не выгоден " Слуге народа"

Местные выборы должны состояться своевременно, ведь перенесения местных выборов не выгодно власти, не выгодно той партии, которая имеет большинство в Раде.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

"Я считаю, что местные выборы мы должны провести своевременно. Мы не должны переносить местные выборы. И здесь правильно прозвучало, что перенесения местных выборов – не выгодно в первую очередь власти, не выгодно в первую очередь партии, которая имеет большинство в Верховной Раде. Поэтому мы убеждены, что выборы пройдут своевременно и в соответствии с действующим законодательством", – подчеркнул парламентарий.

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Также Даниил Гетманцев прокомментировал заявление главного санитарного врача страны Виктора Ляшко о том, что местные выборы в октябре могут не состояться. В частности, по словам Гетманцева, это исключительно заявление врача, который отвечает в условиях пандемии коронавируса за жизнь и здоровье украинской нации.

"Что касается Ляшко, то мне сложно комментировать его заявления, но я думаю, что это заявления врача прежде всего. Это заявления человека, который отвечает за великую страну и за состояние здоровья целой нации. Наверное, по его мнению, если этому здоровью что-то угрожает, то необходимо принять решение о переносе и выборов, и чего-либо другого. Это профессиональная позиция врача, которая имеет право на существование и к которой мы можем прислушаться", – прокоментировал Гетманцев.

Напомним, ранее государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вопрос о переносе местных выборов будет рассматриваться в том случае, если более 50% территории страны будет в "красной" зоне карантина.