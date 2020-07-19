Переходным генсеком ОБСЕ стала финская дипломатка

Радио Свобода

В организации не смогли определиться с переназначением генсека на следующие три года

Председатель ОБСЕ Эди Рама поручил финской дипломатці, директора Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов исполнять обязанности генерального секретаря ОБСЕ, пока не будет назначен новый генсек этой организации. Об этом говорится в направленном в 57 стран-участниц ОБСЕ письме Албанского председательства в этой Организации в течение 2020 года, передает Укринформ.

"В качестве необходимой меры реагирования действующий глава ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр по вопросам европейских и иностранных дел Эди Рама, в рамках своей общей ответственности за исполнительную деятельность и координацию текущей деятельности ОБСЕ, в порядке исключения уполномочил посла Туулу Юрьйоля, директора Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов и заместителя главы Секретариата ОБСЕ выполнять основные функции генерального секретаря ОБСЕ, начиная с 19 июля 2020 года до назначения генерального секретаря ОБСЕ", - говорится в письме, подписанном представителем Албании в ОБСЕ, действующим председателем Постоянного совета ОБСЕ Игли Гасані (Igli Hasani).

В Албанском председательстве в очередной раз выразили сожаление по поводу того, что страны-участники не смогли достичь консенсуса относительно переназначения на следующий трехлетний срок генсека и руководителей трех институтов ОБСЕ, срок полномочий которых завершился 18 июля.

С целью "обеспечения бесперебойного управления человеческими, финансовыми и материальными ресурсами ОБСЕ" Албанским руководством было принято решение определить временных руководителей на все эти четыре руководящие должности.

Рядом с вповноваженням Юрьйоля на выполнение функций генсека ОБСЕ, руководство Бюро ОБСЕ по вопросам демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) поручено временно осуществлять первому заместителю директора Бюро Катаржині Гардапхадзе.

Директор Управления верховного комиссара по вопросам национальных меньшинств Кристоф Камп обеспечивать выполнение "рутинных функций" ВКНМ в переходный период.

Обеспечивать бесперебойную работу Офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ уполномочено директора Офиса Юргена Гайсселя.

"В такие сложные времена, включая работу в разгар пандемии COVID-19, главенство берет на себя обязательства предоставлять политические указания и координацию вышеупомянутым чиновникам, насколько это возможно", - подытожил посол Гасані в своем письме.

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Напомним, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина изучает возможность приглашение миротворцев ОБСЕ на неподконтрольные территории Донбасса.