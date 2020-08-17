Переезд Зеленского в Конча-Заспу – показатель того, что он перестал хотеть быть другим, - Спивак

Дмитрий Спивак. Фото из открытых источников

Переезд президента Украины Владимира Зеленского в государственную резиденцию – это показатель того, что он перестал быть тем Зеленским, который хочет быть другим.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко"на телеканале ZIK заявил глава социальной экспертной платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

Гость программы считает, что трагедией сегодняшней Украины является то, что к власти пришли случайные люди, которым Украина не нужна. А проблема президента Владимира Зеленского, добавил эксперт, не в том, что он случайный, а в том, что он позволил "погрузить себя в теплую ванну", а своему окружению позволил возглавить коррупционные потоки.

"Зеленский - современный парень. Он знает, что делается на таможне, в энергетике, что делается с янтарем, контрабандой, что творится в государственном секторе, кто кого "крышует", где "смотрящие". Более того, сейчас половину кандидатов в мэры Киева финансируют ребята с Банковой. Неужели Зеленский не знает, кто такой Илья Павлюк – "смотрящий" за таможней? Неужели он этого не знает? Не надо всех делать клоунами", - подчеркнул Спивак.

А неспособность власти Зеленского решить ситуацию с поднятием танкера Delfi, который загрязняет побережье Черного моря, по словам Дмитрия Спивака, это показатель деградации управленческих схем государства.

"А переезд Зеленского в государственную резиденцию – это показатель того, что он перестал быть тем Владимиром Зеленским, который хочет быть другим", – подчеркнул эксперт.

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Как сообщали, президент Владимир Зеленский продал дом в с. Иванковичи в Киевской области и временно переехал со своей семьей в государственную резиденцию "Конча-Заспа".

Напомним, недавно Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило на президента Украины Владимира Зеленского два протокола об административном нарушении в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Также добавим, что народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался лжецом: он не выполнил своих предвыборных обещаний и предал своих избирателей.

А для победы на выборах, по словам парламентария, Зеленский использовал риторику Виктора Медведчука, Юрия Бойко и партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".