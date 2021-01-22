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Пентагон впервые возглавит афроамериканец: Сенат США одобрил кандидата Байдена

Новоназначенный глава Пентагона Ллойд Остин Фото из открытых источников

За него проголосовали 62 сенатора из 100

Сенат США одобрил кандидата на пост министра обороны генерала Ллойда Остина, которого предложил действующий президент страны Джо Байден. Об этом стало известно во время заседания, которое транслировалось Washington Post.

В частности, его поддержали 62 сенатора из 100, только двое проголосовали против. Таким образом Ллойд Остин в ближайшее время примет присягу и займет пост главы Пентагона.

Новоназначенный глава Министерства обороны США - генерал в отставке. Он служил в американской армии в течение 40 лет, к тому же, руководил операцией по сокращению военного контингента в Ираке. Кроме этого, присоединился к созданию американской стратегии в борьбе с террористами "Исламского государства".

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Ранее сообщалось, что Ллойд Остин выступил за оказание военной помощи Украине. Исполнить свои слова он обещал после получения соответствующей должности.

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