Пентагон анонсировал усиление военного присутствия США в Польше с целью сдерживания России

Соглашение предусматривает усиление американского военного присутствия в Польше

Министерство обороны США сообщило о завершении работы над соглашением об укреплении оборонного сотрудничества с Польшей, которое предусматривает размещение в стране еще 1000 военнослужащих на ротационной основе с целью сдерживания России, укрепление НАТО и повышение операционной и стратегической гибкости альянса. Об этом сообщает "Голос Америки".

Следовательно, соглашение отражает принципы, изложенные в Совместных декларациях, которые подписали президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда в 2019 году. В частности, они обеспечивают необходимую правовую базу, инфраструктуру и справедливое распределение бремени, необходимые для углубления оборонного сотрудничества между двумя странами.

После решения администрации США о сокращении военного присутствия в Германии, президента США Дональда Трампа критиковали за якобы подыгрывание России. При этом, в июне информационное агентство AP сообщало, что Американские войска перебросят из Германии в Восточную Европу как сигнал Путину.

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К тому же, в начале года стало известно о решении правительства Польши купить в США 32 истребителя-бомбардировщика F-35A Lightning II стоимостью 4,6 млрд долларов. Посольство Польши в США в своем Twitter тогда отметило, что усиленная военная мощь страны "поможет защитить не только Польшу, а весь восточный фланг НАТО".

По информации местных польских изданий, соглашение планируют подписать 15 августа, в День польской армии и столетия Варшавской битвы. Однако, подписание именно в этот день состоится при условии, что не ухудшится эпидемиологическая ситуация.

По данным СМИ, в ближайшие несколько месяцев или в течение года в Польше будут размещены не менее 1000 американских солдат в дополнение к 4500 военнослужащим, которые уже дислоцированы в этой стране.

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Ранее сообщалось, что Польша и США достигли политической договоренности по размещению в Польше постоянного военного контингента США и введению в страну еще около 1000 военных.