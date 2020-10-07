Пенсий не будет не через 15 лет, а уже со следующего года у нас будут забирать 3% доходов, - Рабинович о заявлении Шмыгаля

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Через 15 лет Украине нечем будет платить пенсии, так что со следующего года будет внедрена накопительная система, которая заключается в том, что у нас будут забирать 3% и отправлять их тем предприятиям и банкам, которые назначит Кабинет Министров.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович.

Народный депутат прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что Украина не сможет выплачивать пенсии через 15 лет, потому что количество трудоспособного населения уменьшается.

В частности, Вадим Рабинович отметил:

"Не через 15 лет, как сказал Шмигаль, не будет пенсий. Он сказал, что через 15 лет не будет чем платить, поэтому со следующего года будем внедрять накопительную систему. А накопительная система заключается в следующем: у нас будут забирать 3% и отправлять их тем предприятиям и банкам, которые назначит Кабинет Министров. То есть нас не будет еще 3%. Так как не было 5% военного сбора. Никаких пенсии не будет, ничего не будет! Люди добрые, вы мне задаете вопрос, что делать, но мы не отчаялись в Украине! "- подчеркнул политик.

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Парламентарий добавил, что отчаялись сегодня украинцы в "зеленой" власти, которая оказалась "еще глупее предыдущей".

"Сегодня украинцы отчаялись в том, что Зеленский выполнит хотя бы одно свое предвыборное обещание, но в себе мы не отчаялись. И в Украине не отчаялись. Ничего страшного нет, да, вляпались мы снова, но ничего страшного не будет. Пойдем на выборы, проголосуем, выметем этих, как вымели прошлых. Порошенко тоже думал, что он навеки. И Зеленский ведет Украину к неведомой катастрофы, продавая все, не понимая, чем он занимается", – подытожил Вадим Рабинович.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль, выступая перед студентами Львовской политехники, заявил, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.

Также сообщали, что Министерство социальной политики составило информационный календарь повышений пенсий, которые состоятся в 2021 году по результатам решений, принятых правительством. В частности, пенсии будут повышаться в пять этапов.

Как сообщали, с 1 сентября Пенсионный фонд Украины уже провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Такое изменение стало основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров.