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Павловский: Центральная власть перекладывает проблемы на плечи местного самоуправления

Андрей Павловский Скриншот видео

Эксперт назвал новую "фишечку" правительства Дениса Шмыгаля

В условиях, когда экономическая ситуация в стране лишь ухудшается, центральная власть пытается перебросить проблемы на плечи местного самоуправления.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил эксперт по вопросам соцполитики, народный депутат Украины VI и VII созывов Андрей Павловский.

Гость ток-шоу отметил, что речь идет о проблемах, связанных с пандемией коронавируса, и ряде других

"Экономическая ситуация не улучшается в Украине, а наоборот, ухудшается, что связано с рядом объективных факторов и субъективных. Центральная власть, если так можно сказать, перекладывает все эти проблемы, правительство то же, по борьбе с COVID-19, других проблем именно на плечи местного самоуправления", – отметил эксперт.

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"И новая "фишечка" правительства Шмыгаля вообще сейчас - и тарифообразование, ответственность за тарифы перебросить на местную власть", – отметил Андрей Павловский.

Как сообщали, Кабинет министров принял законопроект, которым право устанавливать тарифы на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотведение предлагается передать от НКРЭКУ к власти на местах.

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