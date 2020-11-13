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Павел Придворов – лидер избирательной гонки в Славянске, – опрос

Павел Придворов Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Павел Придворов – лидер избирательной гонки в Славянске. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Украинской социологической группой" 5-9 ноября 2020 года.

Исследования показывают, что по показателю электоральной поддержки Павел Придворов опережает действующего мэра Вадима Ляха накануне второго тура выборов мэра Славянска. Среди респондентов, которые обязательно будут участвовать в голосовании, намерены поддержать:

  • Павла Придворова – 44,7%;
  • Вадима Ляха – 35,3%.

В то же время, значительное количество опрошенных (16,8%) не определилась с выбором. Часть респондентов (3,2%) указали, что проголосуют "против всех".

С 5 по 9 ноября 2020 года ООО "Украинская социологическая группа" был проведен выборочный опрос населения Славянска. Всего было опрошено 400 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность - многоступенчатая, случайная, на последнем этапе - квотная. Выборка репрезентирует взрослое население Славянска по основным демографическим признакам. Статистическая погрешность не превышает 5,0%. Метод проведения опроса - индивидуальное интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондента (на дому). Исследование проведено по заказу ООО "Информационное агентство "Украинские Новости".

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