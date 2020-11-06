Партийцы ОПЗЖ возложили цветы к Вечному огню в Киеве

В столице, ко Дню освобождения Киева от фашистских захватчиков, активисты Молодежного Крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" и киевская команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" возложили цветы к Мемориалу вечного огня в Парке Славы. На мероприятии также присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. По словам руководителя Молодежного Крыла ОПЗЖ Артема Марчевского, государство уделяет недостаточно внимания праздникам Победы, а одна из целей его молодежной организации - не дать забыть молодым людям о подвиге героев-освободителей.

"К сожалению, сегодня мы не наблюдаем здесь представителей Офиса президента, представителей президентской фракции в парламенте, торжественных мероприятий. К сожалению, мы - единственные, кто пришёл сюда этим утром, единственные, кто почтил память, подвиг наших ветеранов, наших освободителей. Впрочем, наша политическая сила также является и единственной, которая заботится об этих ветеранах, в то время как нынешняя власть продолжает попытки стереть из истории подвиг наших бабушек и дедушек. Мы не дадим Украине позабыть нашу историю, не дадим её переписать, не позволим подменить ценности, которые нам прививали с детства", - заявил Артем Марчевский, руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ.

"Город Киев был освобожден силами Первого Украинского фронта. Эта военная операция вошла в историю Второй мировой войны, потому что победа здесь была стратегически важна для победы над нацистами. Очень много советских солдат погибло, защищая наш город. И сегодня мы пришли, чтобы почтить их память", - рассказал Александр Попов, член партии ОПЗЖ.