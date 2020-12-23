Партийцы ОПЗЖ возглавили Волновахский райсовет

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Представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" возглавили Волновахский районный совет. Во время первой сессии 8 созыва, депутаты избрали главу и первого заместителя органа местного самоуправления. Главой совета стал Сергей Кириллов, первым заместителем избран Сергей Демченко. Об этом сообщает пресс-служба Молодежного крыла ОПЗЖ.



В Волновахском райсовете представители ОПЗЖ получили большинство - 28 из 42 мандатов. Такие результаты являются демонстрацией доверия населения, а так же плодами упорной работы партийцев, уверен руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.



"Я хочу поздравить наших депутатов, поздравить главу совета, первого заместителя главы. Эти люди упорно работали не один месяц. Каждый человек в нашей команде - специалист в своей отрасли. Я лично проводил отбор кандидатов, лично общался с каждым из них, внимательно следил за их деятельностью. Это была сложная борьба, местами - грязная. Оппоненты пытались сфальсифицировать результаты, покупали членов комиссий. Но у них ничего не вышло, потому что для победы, в первую очередь - нужно доверие людей. А доверие за деньги не купишь и в ящик стопкой не подбросишь. Чтобы тебе доверяли - нужно долго и упорно работать. Мы - работали, поэтому взяли две трети мандатов. Теперь мы наладим жизнь жителей района. Разрушим коррупционные схемы и обязательно привлечем всех причастных к ответственности. Район заживёт по-новому, потому что здесь есть потенциал, который просто постоянно разворовывали местные царьки", - рассказал Марчевский.