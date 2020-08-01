Партия "За будущее" присоединилась к Декларации в защиту свободы слова

Политическая партия "За будущее" присоединилась к разработанной НСЖУ Декларации в защиту свободы слова НСЖУ

"Закон о медиа" никогда не будет поддержан партией "За будущее"

Несмотря на ряд нерешенных социальных проблем власть накануне местных выборов пытается принять "Закон о медиа", который сейчас прописывается в парламенте и продвигается фракцией "Слуга народа". Этот закон никогда не будет поддержан партией "За будущее". Поэтому партия одной из первых присоединилась к разработанной НСЖУ декларации в защиту свободы слова.

Об этом шла речь в сюжете телеканала ZIK.

Нерешенность проблем в сфере экономики, медицины, инфраструктуры и образования, по данным соцопросов, сейчас больше всего беспокоят украинцев. "Новым лицом" во власти пока не удается изменить ситуацию к лучшему.

"90% принятых законов сегодня в Верховной Раде монобольшинством - это или увеличение прав правоохранительных органов, или фискальные законы, которые не улучшают, или ухудшают жизнь в обществе", – заявил народный депутат Украины, лидер партии "За будущее" Игорь Палица.

При этом, в партии "За будущее" утверждают, что их ключевым преимуществом является профессионализм и опыт ее членов.

"Мажоритарщики, которые входят в эту партию, что-то в своей жизни сделали. Кто руководил областным советом или администрацией, кто создал крупное предприятие, кто работал руководителем крупного предприятия. То есть опытные управленцы, специалисты в каждой сфере, что требует сегодня Украине", - рассказывает лидер новой политической силы.

Несмотря на ряд нерешенных социальных проблем власть накануне местных выборов пытается принять закон о медиа.

"Закон о медиа", который сейчас прописывается в парламенте и продвигается фракцией "Слуга народа", никогда не будет поддержан партией "За будущее". Мы против всякой диктатуры и цензуры в принципе", - говорит политик.

По его словам, взаимодействие власти с медиа - только на пользу обществу. Поэтому политическая партия "За будущее" одной из первых присоединилась к Декларации в защиту свободы слова.

"Общество имеет будущее только если оно будет честное, открытое и истинное. И здесь большую роль играют именно журналисты. Поэтому от вас многое зависит, от политиков многое зависит. Или он этот симбиоз будет контролируемым, будет развиваться и не мешать развиваться экономике и обществу", - резюмирует Игорь Палица.

Журналистское сообщество надеется, что поддержка политических сил и конструктивная дискуссия не повлияют на состояние свободы слова в Украине.

Напомним, Национальный союз журналистов Украины разработал Декларацию в защиту свободы слова. Этот документ предлагают подписать и соблюдать кандидатам и партиям, которые примут участие в местных выборах в Украине осенью 2020 года. Первой Декларацию подписала партия "За будущее".

Накануне, Партия "За будущее" объявила об участии в местных выборах. Отсутствие прогресса, дальнейший экономический спад, новые кредитные обязательства перед МВФ заставили депутатов-мажоритарщиков объединиться и создать политическую партию "За будущее".