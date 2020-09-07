Партия власти имеет серьезные проблемы с поддержкой в регионах, – Землянский

Радио Свобода

Рейтинг "Слуги народа" стремительно падает, констатировал эксперт

У партии "Слуга народа" есть существенные проблемы с поддержкой в регионах Украины, и ее рейтинг постоянно стремительно снижается.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Эксперт, комментируя вероятность использования властью админресурса во время местных выборов, обратил внимание на то, что правящая политическая сила имеет проблемы с поддержкой в регионах.

"У действующей партии власти на сегодняшний день есть серьезные проблемы в регионах, достаточно серьезные с точки зрения поддержки на предстоящих местных выборах. Это факт, и поспорить с этим достаточно сложно - социология показывает, что с каждым месяцем поддержка "слуг народа" если не стремительно, то достаточно существенно падает. Поэтому административный ресурс, мне кажется, даже не в том понимании, о котором говорил господин Кузьмин, а в том понимании, чтобы, например, объявить перенос выборов на весну. Вот в таком ключе это тоже использование административного ресурса", – сказал Валентин Землянский.

По его мнению, как повод для переноса выборов могут использовать карантин.

Эксперт отметил, что логика отмены местных выборов на Донбассе достаточно простая – там есть проблемы с поддержкой партии власти.

"Потому что там поддержка "Оппозиционной платформы - За жизнь" если не зашкаливает, то растет достаточно быстрыми темпами, и это подтверждается данными социологии", – сказал Валентин Землянский.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что партия "Слуга народа", вступив в сговор с региональными бандитскими элитами, намерена после выборов продолжить кражу из бюджета.

Как сообщалось, согласно результатам социологического опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 8 по 15 августа 2020 года в 24-х областях Украины и Киеве, в парламент проходят четыре партии, лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".