Партия "Пропозиция" заявила, что "слуги" хотят сорвать второй тур выборов, чтобы узурпировать власть

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября Фото из открытых источников

Отсрочка второго тура выборов приведет к правовому и управленческому хаосу на местах. Таким образом центральная власть лишит города легитимно избранных глав. Об этом говорится в заявлении политической партии "Пропозиция".

"Власть нагло нарушает избирательные права граждан и планирует сорвать второй тур выборов городских голов в крупных городах. Сделать это хотят с помощью проекта Постановления о внесении изменения в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" № 4234. Ее автор – нардеп от "Слуги народа" Татьяна Грищенко предлагает не назначать и не проводить повторные голосования по выборам сельских, поселковых и городских голов в период действия карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", – сказано в заявлении.

В партии убеждены, что таким образом речь идет о фактической отсрочке второго тура выборов мэров в городах, где количество избирателей превышает 75 тысяч, и где в соответствии с Избирательным кодексом в нем будет необходимость. И отмечают, что согласно Конституции Украины отсрочка выборов возможна только при условии введения военного или чрезвычайного положения.

"Инициатива партии власти о переносе второго тура выборов противоречит Конституции Украины и нарушает законодательство. Ведь согласно ч. 1 ст. 281 Избирательного кодекса Украины, территориальная избирательная комиссия по соответствующим местным выборам самостоятельно принимает решение о назначении повторного голосования в соответствующем избирательном округе", – говорят в "Пропозиции".

В партии не исключают, что "Слуга народа" планирует проигнорировать выбор граждан и не допустить до вступления в должность избранных глав.

"С помощью силового и административного ресурса они могут протянуть в крупнейших городах на должности секретарей городских советов своих представителей и таким образом получить контроль над городами", – сказано в заявлении.

Политическая партия "Пропозиция" требует от Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины и руководства фракции "Слуга народа" немедленно предоставить исчерпывающие ответы гражданам Украины по инициативе политической партии "Слуга народа" по отсрочке второго тура местных выборов.

"Требуем прекратить вопиющее нарушение избирательных прав граждан, Конституции и законов Украины. Остановить попытки фальсификации результатов местных выборов в пользу правящей политической силы, прекратить позорное давление на местное самоуправление и попытки узурпировать власть на всех уровнях", – заявляют в "Пропозиции".