Партия "Пропозиция" защищает интересы малого и среднего бизнеса

Телеканал ZIK

Идеи о сотрудничестве с предпринимателями партия "Пропозиция" включила в свою программу

Политическая партия "Пропозиция" призывает предпринимателей и представителей местного самоуправления объединить усилия для защиты собственных интересов. Идеи политсилы уже нашли отклик в 17 регионах Украины.

Об этом шла речь в сюжете телеканала ZIK.

В частности, представители партии понимают проблемы предпринимателей, поэтому во время карантина мэрия Днепра ввела льготы для первой и второй группы плательщиков налогов.

"Защищать права местного самоуправления, защищать права предпринимателей, защищать вообще децентрализацию, отстаивать сильные территориальные общины можно только тогда, если идти с общенациональной партией и общенациональной повесткой дня", – сказал городской голова Днепра Борис Филатов.

В свою очередь представители бизнеса сетуют на несправедливые законодательные решения парламента в налоговой сфере, которые приводят к убыточности бизнеса.

"Они направлены именно против местного самоуправления, потому что единый налог на сегодня – 100%, идет в местный бюджет и нашего города. И это сотни миллионов гривен ежегодно", – отметил предприниматель Виктор Жых.

Представители организации убеждены, что решения центральной власти являются хаотичными и принимаются без прогнозов. Поэтому местное самоуправление остается "один на один" с текущими проблемами предпринимателей.

"Если решения принимаются, то надо спрогнозировать их последствия и доказать, что эти решения приведут к положительным результатам. Если этого не сделано, то рождается хаос, который мы сегодня видим", – прокомментировала председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

Поэтому малый и средний бизнес надеется на поддержку власти. Идеи о сотрудничестве с предпринимателями партия "Пропозиция" включила в свою программу. Ее обещают презентовать в ближайшее время.

Напомним, ранее политическая партия "Пропозиция" требовала от властей отменить транспортную блокаду украинских городов и не осуществлять политическое давление на местное самоуправление под прикрытием введения карантинных ограничений.