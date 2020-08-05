Партия "Пропозиция" требует отменить транспортную блокаду украинских городов

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Политическая партия "Пропозиция" требует от власти отменить транспортную блокаду украинских городов и не осуществлять политическое давление на местное самоуправление под прикрытием введения карантинных ограничений. Об этом говорится в тексте заявления политсилы.

"Политическая партия "Пропозиция" поддерживает решение Тернопольского и Луцкого городских советов, которые на своих заседаниях отказались прекращать железнодорожное и автобусное междугороднее сообщение, несмотря на отнесение обоих городов к "красной зоне" из-за показателей заболеваемости COVID-19", – сказано в документе.

В партии считают, что представители центральной власти, прежде чем говорить о каких-либо ограничения и запретах, должны были прежде всего позаботиться о том, как местным жителям безопасно и своевременно вернуться домой, а не создавать неудобств для людей. "Поведение центральной власти демонстрирует откровенное пренебрежение к украинским гражданам", – говорят в партии.

"Пропозиция" подчеркивает, что процедура отнесения городов к "красной" карантинной зоны, которая означает запрет работы заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, прекращение работы общественного транспорта, междугородного железнодорожного и автобусного сообщения, должна быть модернизирована.

"Соответствующие решения нельзя принимать без консультаций с местной властью. Следует разработать четкие и понятные критерии установления четырех уровней эпидемиологической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19 – "красного", "оранжевого", "желтого" и "зеленого", каждый из которых характеризуется определенными карантинными ограничениями. Те критерии, которые сейчас введены, оставляют пространство для политических манипуляций. И центральная власть этим пользуется", – говорится в заявлении.

Политическая сила требует от центральной власти перестать принимать необоснованные решения по установлению уровней эпидемиологической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19 и ввести обязательные консультации с местными властями по усилению карантинных ограничений.

В партии отмечают недопустимость политического давления на местное самоуправление.

"Борьба с эпидемией не может превращаться в политические соревнования и использоваться для получения политических очков в преддверии выборов", – говорят в "Пропозиция".