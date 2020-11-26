Партия "Пропозиция" получает наибольшее количество мэрских кресел в областных центрах

Фото: Пресс-служба партии "Пропозиция"

Со 121 партии, которая принимала участие в местных выборах 2020 года, "Пропозиция" получает наибольшее количество мэрских кресел в областных центрах Украины. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Андрей Райкович на выборах в Кропивницкому в первом туре набрал 53,53% голосов.

Фото: Пресс-служба партии "Пропозиция"

"Кропивницкий долгие годы был депрессивным городом, но мы это изменили. Сегодня горожане увидели перспективу, вместе мы сделаем наш город уютным и комфортным", – говорит Андрей Райкович.

Сергей Сухомлин в Житомире также одержал победу в первом туре с поддержкой в 51,38% голосов.

Фото: Пресс-служба партии "Пропозиция"

Мы начали в Житомире те вещи, которые изменят город коренным образом. Горожане, делая свой выбор, доказали, что они хотят, чтобы наш общий дом обновлялся и развивался", – говорит Сергей Сухомлин.

Борис Филатов в Днепре во втором туре поддержали 78,07% горожан.

Фото: Пресс-служба партии "Пропозиция"

"Днепряне показали, что они за развитие своего города, за его будущее, за успех и за процветание, за то, чтобы Днепр стал современным европейским городом с большими перспективами", – сказал Борис Филатов.

За Александра Сенкевича в Николаеве проголосовали 59,74% жителей города.

Фото: Пресс-служба партии "Пропозиция"

"Николаев - это город людей, которые смотрят в будущее, не оглядываются назад, а стремятся строить свой дом комфортным и удобным для каждого, кто в нем живет", – сказал Александр Сенкевич.

Партия "Пропозиция" представлена в органах местного самоуправления в 14 областях, хоть и не вела масштабной всеукраинской кампании. По количеству депутатов она вошла в ТОП-10 победителей выборов. По мнению политологов, такой результат на первых для политсилы выборах показывает ее хорошие перспективы.

"Политическая палитра будет обновляться. Еще до начала выборов я говорил, что они станут стартом для будущих парламентских. Такая партия как "Пропозиция", которая взяла опорные пункты, уже сделала заявку на общегосударственный уровень", – говорит политолог Ростислав Балабан.