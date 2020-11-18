Партия Медведчука знает, как вывести страну из нынешнего хаоса, – Гаврилова

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Результаты местных выборов четко продемонстрировали, что Зеленский и партия "Слуга народа" не оправдали ожидания значительной части жителей Украины. Эти люди на избирательных участках поддержали партию Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Такое мнение выразила политический обозреватель Ирина Гаврилова в эфире телеканала "112 Украина".

По словам эксперта, залогом успеха ОПЗЖ стало то, что эта партия последовательно реализовывает свои программные цели, и не отступает от своих принципов.

"Партия власти не оправдала надежд большинства населения. И эти голоса совершенно естественно перетекают к "Оппозиционной платформе". Потому что, фактически именно эта партия предлагает какую-то альтернативу ныне существующему хаосу и беспределу. Только эта партия продолжает говорить о том, что необходим мир на Донбассе, и делает все, чтобы его добиваться. Только эта партия говорит о том, что невозможно продавать украинскую землю. Даже не просто продавать, а сдавать ее за бесценок, как это сделали наши "зеленые" товарищи", – отметила Ирина Гаврилова.

Политический обозреватель также добавила, что логическим итогом местных выборов стало то, что, согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС) партия Медведчука уже лидирует в парламентской гонке.

"В любом случае на первое место пока что выходила партия ОПЗЖ. Мы ссылаемся на официальный опрос. Это не наше с вами мнение на кухне, не какие-то там экзитполы, не какие-то частные блогерские утверждения. Это все-таки официальная позиция, которая основана на итогах выборов", – подчеркнула Ирина Гаврилова.