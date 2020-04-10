Партия, которая выиграла выборы, пока не имеет конкурентов: Бужанский о том, возможна ли в ближайшее время смена парламента

Максим Бужанский

"Время забрасывать камни истек летом"

Партия, которая выиграла парламентские выборы, на данный момент не имеет конкурентов. Бороться сейчас не с кем. Нужно реализовывать то, что обещали на выборах.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Максим Бужанский.

"Что касается политической борьбы, плохо это, или хорошо, но та партия, которая выиграла парламентские выборы, на данный момент пока не имеет конкурентов. И бороться сейчас не с кем, и нет в этом смысла. Нужно реализовывать то, что обещали на выборах. Слово в слово брать программу, смотреть, что обещали, и выполнять. Не вызывает необходимости какой-то борьбы. Я бы сказал наоборот, что имитировать борьбу надо тогда, когда есть желание отойти куда-то от данных на выборах обещаний, чтобы рассказывать людям, что нам некогда, извините, мы пока не можем воплотить то, что обещали, мы очень хотим продолжать политическую борьбу. Но с кем политическую борьбу – с "Европейской солидарностью" и ее 8%, или с "Голосом" и ее 5%? То есть нет необходимости", – сказал Максим Бужанский.

Народный депутат добавил, что политическая борьба на данный момент состоялась, поэтому необходимо реализовывать все обещанное и запланированное.

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"Время разбрасывать камни прошло летом. Сейчас это надо забрать и работать ", – подчеркнул Бужанский.

Напомним, в эфире телеканала ZIK заслуженный журналист Украины Владимир Кацман заявил, что осенью в Украине могут состояться внеочередные выборы в Верховную Раду. По мнению эксперта, депутаты скандалами и "турбо-режимом", показали, что они профаны.