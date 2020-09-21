Партии, которые противостоят радикалам, во время выборов наберут больше, – Анатолий Шарий

Анатолий Шарий 112.ua

Людей тошнит уже от агрессивности и радикализма, заявил лидер Партии Шария

Партии, которые противостоят радикальным группировкам, во время выборов наберут больше голосов, поскольку людям уже надоела агрессия и радикализм.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK во время включения заявил лидер политической силы "Партия Шария" Анатолий Шарий.

Анатолий Шарий, комментируя заявление МВД о привлечении свыше 130 тысяч правоохранителей к обеспечению проведения местных выборов, в частности, и работников киберполиции, заметил, что в сети уже длительное время действует Телеграм-канал, в котором публикуют призывы к нападениям, расправам и убийствам, а также обнародуют видео с нападениями. Но киберполиция, которая получает средства из государственного бюджета, ничего сделать не может и даже не планирует, заявил Анатолий Шарий.

Политик убежден, что радикализация общества влияет на местные выборы.

"Я уверен абсолютно, что партии, которые являются антиподами вот этих вот агрессивных собак, они возьмут больше. Я абсолютно в этом уверен, потому что людей достало, тошнит уже от этой агрессивности, от радикализма", – заявил Анатолий Шарий.

Он резюмировал, что, если бы в Украине закон действовал так, как это происходит в цивилизованном мире, радикалы "передвигались бы на цыпочках".

Как сообщали, у здания телеканала ZIK, на Аллее Героев Небесной Сотни, 1 в столице, который сегодня с 17 часов пикетирует "Национальный корпус", правоохранители усилили меры безопасности.

Напомним, бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун заявил, что 21 сенатор США просит государственного секретаря США Майка Помпео обратить внимание на Украину как страну, где есть риски радикальных обновлений.