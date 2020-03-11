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Парламентское измерение должно способствовать усилиям "нормандской четверки", - МИД Франции

Нормандская четверка Офис президента

Эта инициатива должна поддерживать усилия, предпринимаемые трехсторонней контактной группой и главами государств и правительств нормандского формата

Парламентское измерение нормаднського формата должен способствовать усилиям руководителей государств "нормандской четверки".
 
Об этом заявил представитель МИД Франции Оливье Ховен, комментируя предложение депутата украинской Рады Виктора Медведчука о встрече парламентариев России, Франции, Германии и Украины, сообщает ТАСС.
 
По словам французского дипломата, такая инициатива должна поддерживать усилия, предпринимаемые трехсторонней контактной группой и главами государств и правительств нормандского формата. А именно, Ховен объяснил, что "речь идет об инициативе парламентариев, которым самим и следует разъяснить свои намерения".
 
Так, 10 марта, глава политического совета "Оппозиционная платформа - По жизни" Виктор Медведчук выразил надежду на то, что первую встречу парламентариев Германии, России, Украины и Франции в рамках нормандского формата удастся провести уже в апреле-мае этого года.
 
Кроме этого, в январе народный депутат провел встречу в Сенате Франции с членами верхней и нижней палат парламента. А впоследствии Виктор Медведчук представил парламентский измерение нормандского формата в Германии для всех крупных фракций Бундестага.
 
Напомним, недавно председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что помощь парламентариев России, Франции и Германии была бы очень полезной, чтобы убедить своих коллег в Украине реализовать Минские соглашения в полной мере.
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