Парламентское измерение должно способствовать усилиям "нормандской четверки", - МИД Франции

Нормандская четверка Офис президента

Эта инициатива должна поддерживать усилия, предпринимаемые трехсторонней контактной группой и главами государств и правительств нормандского формата

Парламентское измерение нормаднського формата должен способствовать усилиям руководителей государств "нормандской четверки".

Об этом заявил представитель МИД Франции Оливье Ховен, комментируя предложение депутата украинской Рады Виктора Медведчука о встрече парламентариев России, Франции, Германии и Украины, сообщает ТАСС

По словам французского дипломата, такая инициатива должна поддерживать усилия, предпринимаемые трехсторонней контактной группой и главами государств и правительств нормандского формата. А именно, Ховен объяснил, что "речь идет об инициативе парламентариев, которым самим и следует разъяснить свои намерения".

Так, 10 марта, глава политического совета "Оппозиционная платформа - По жизни" Виктор Медведчук выразил надежду на то, что первую встречу парламентариев Германии, России, Украины и Франции в рамках нормандского формата удастся провести уже в апреле-мае этого года.

Кроме этого, в январе народный депутат провел встречу в Сенате Франции с членами верхней и нижней палат парламента. А впоследствии Виктор Медведчук представил парламентский измерение нормандского формата в Германии для всех крупных фракций Бундестага.