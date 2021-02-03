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Парламент собрался на заседание: Что сегодня рассматривает Верховная Рада

Зал заседаний Верховной Рады Украины - депутаты IX созыва

 president.gov.ua

Среди прочего нардепы обсудят проект постановления относительно плана вакцинации от COVID-19

Верховная Рада Украины сегодня, 3 февраля, собралась на очередное пленарное заседание, во время которого рассмотрит возможность увеличения ответственности за совершение домашнего насилия, уменьшения и контроля промышленного загрязнения и ряд других важных законопроєктів. Об этом говорится на сайте парламента.

Отмечается, что в первом чтении нардепы поставят на голосование законопроекты, касающиеся:

  • внесения изменений в законодательство относительно поддержки развития отечественных отраслей недропользования;
  • внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно увеличения административной ответственности за совершение домашнего насилия;
  • внесения изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно Генеральной схемы планирования территории Украины;
  • предотвращения, уменьшение и контроль промышленного загрязнения;
  • внесения изменений в законодательство относительно регулирования хозяйственной деятельности с озоноразрушающими веществами и фторированными парниковыми газами;
  • внесения изменений в некоторые законодательные акты относительно функционирования национальной системы квалификаций.

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В то же время во втором чтении планируется рассмотреть проекты законов о внесении изменений в:

  • Закон Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" (относительно частных домашних рабочих и местного персонала иностранных диппредставительств);
  • Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров;
  • законодательство по учету трудовой деятельности работника в электронной форме;

Кроме того, в Раде планируется рассмотреть проекты постановлений "О мерах по введению электронного реестра листков нетрудоспособности" и "О Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19".

Как сообщил фотокорреспондент Ян Доброносов в Фейсбук, представители фракции "Слуга Народа" еще до начала заседания начали "охранять" трибуну парламента для избежания возможного блокирования народными депутатами. Это связано с введением санкций против телеканалов ZIK, "112 Украина" и Newsone.

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Напомним, недавно Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект об увеличении штрафов за преступления против журналистов. За соответствующее решение проголосовал 341 парламентарий.

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