Парламент проведет только одно заседание в октябре: График работы

Верховная Рада ІХ созыва Украинские Новости

Пленарное заседание Рады состоится 20 октября

Народные депутаты из-за вспышки коронавируса COVID-19 в октябре будут работать в Верховной Раде только 20 октября, все остальные рабочие дни – в комитетах. Об этом говорится в постановлении Рады №4171.

Как отмечается, постановлением Верховная Рада Украины внесла изменения в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины 9 созыва о работе ВРУ в октябре 2020 года, предусмотрев, что народные депутаты:

1, 2 октября будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);

неделю с 5 по 9 октября - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);

неделя с 19 по 23 октября: 19 октября - работа с избирателями, 20 октября - пленарное заседание, 21, 22, 23 октября - работа с избирателями.

Фото ВРУ

Новости по теме: Порошенко заболел коронавирусом

Напомним, Верховная Рада Украины отменила все свои пленарные заседания до 20 октября из-за большого количества больных коронавирусом народных депутатов. Несмотря на карантин, у депутатов есть много работы, в частности, принятие госбюджета на 2021 год