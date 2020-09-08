Парламент наконец-то должен декриминализировать статью 375 УК Украины, - нардеп Григорий Мамка

Заместитель Председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Григорий Мамка Фото из открытых источников

Статья 375 УК, которая предусматривает уголовное наказание за вынесение судьей заведомо неправосудного приговора - должна быть отменена. Европейские эксперты Консультативной миссии ЕС поддержали решение Конституционного Суда по этому вопросу от 11 июня 2020 года. А также определили, что единственным законопроектом, который соответствует нормам Совета Европы и не противоречит концепции независимости судей - является законопроект 3500-2, среди авторов которого народный депутат от ОПЗЖ Григорий Мамка. Об этом говорится в их официальном экспертном выводе от 13 августа 2020 года.

"Почти год назад в Верховную Раду мной был внесен законопроект "О внесении изменений в статью 375 Уголовного кодекса Украины относительно приведения в соответствие с рекомендацией экспертов Группы государств против коррупции Совета Европы" №2113-1 от 26.09.2019 г. Однако тогда Комитет по вопросам правоохранительной деятельности руками представителей монобольшинства намеренно провалил этот законопроект, отправив его на доработку. 11 июня 2020 года Конституционный Суд принял решение о несоответствии статьи 375 УК Конституции Украины. Но противники декриминализации статьи 375 УК "наплодили" аж три законопроекта, которые еще больше усиливали давление на судей. В конце концов Консультативная миссия ЕС поддержала именно наш законопроект 3500-2, который отменяет такой правовой атавизм, как ст. 375 УК", - пояснил народный депутат от ОПЗЖ Григорий Мамка.

Он также особо отметил, что "Конституционный Суд в своем решении от 11 июня дал парламенту 6 месяцев на устранение несоответствия указанной нормы Уголовного кодекса требованиям Конституции Украины".