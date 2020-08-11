Действия силовиков адекватны: Парламент Беларуси сделал первое заявление об акциях протеста

Протесты в Минске Наша Ніва

Также там отметили, что абсолютное большинство граждан якобы поддерживает действующий курс

Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Беларуси сделали заявление относительно акций протеста — путь насилия не приемлем для белорусского народа. Об этом сообщает "Белта".

"Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство — обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций", - подчеркивают в парламенте.

Также в Совете Республики отметили, что абсолютное большинство граждан якобы поддерживает действующий курс, "ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность".

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились президентские выборы. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах, набрав более 80%.

В то же время белорусы в ответ на результаты экзитполов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. 10 августа МВД Беларуси признало применение спецсредств против митингующих в столице страны.

В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, также известно, что силовики начали стрелять по митингующим.

В МВД Беларуси заявили, что в течение второго дня протестов в стране было задержано более двух тысяч человек.

Во вторник, 11 августа, стало известно, что оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уехала в Литву. Также она записала видеообращение, в котором объяснила, почему уехала из страны.