"Параллельно с нормандским": Зеленский выступил за создание еще одного формата переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

В новый формат должны войти США и Россия

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за присоединение президента США Джо Байдена к переговорам с Россией по ситуации на Донбассе и в Крыму. Об этом украинский глава сообщил в интервью Axios, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский подчеркнул, что в нормандском формате сейчас наблюдается момент стагнации. Если же такая ситуация будет продолжаться в дальнейшем, то этот формат будет исчерпан. В связи с этим президент признался, что хотел, чтобы Джо Байден имел одну из решающих миссий в переговорах.

"Я действительно хотел бы приобщить Президента Байдена к нормандскому формату. Я готов идти на все, чтобы договориться с Президентом Соединенных Штатов и с "Нормандским четверкой". Мне кажется, что это может усилить переговоры", - отметил он.

В то же время Владимир Зеленский предположил, что параллельно с нормандским форматом может создать еще один, где обязательно должны быть США и Россия.

"Это параллельный кейс. Это не значит, что мы ставим крест на нормандском формате. Но есть вопросы, которые в "Норманде" не являются аджендой и не поднимаются, а именно: что делать с Крымом. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыму и не вспоминать, что это наша территория? Я как новый Президент этого не могу себе позволить. Не хочу. И я это никогда не приму", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что хотел бы привлечь Великобританию и Соединенные Штаты Америки к переговорному процессу по Донбассу.