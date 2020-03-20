Паника – гораздо страшнее, чем эпидемия, – Бужанский

Надеюсь, что теория вирусологов, которые считают, что с наступлением тепла вирус будет менее агрессивным, подтвердится

Паника – гораздо страшнее, чем любая эпидемия, какой бы она ни была. И те меры, которые сегодня принимаются, они прежде всего для того, чтобы урегулировать наше общество и удержать социальную составляющую.

Об этом во время включения в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуги народа") Максим Бужанский.

Нардеп отметил, что нынешний карантин в Украине – это то самое, что и ежегодный карантин в школах в связи с гриппом.

"Все понимают, что нужно здоровых детей оградить от больных. Это вынужденная мера. Такая же вынужденная мера сегодняшний карантин, – подчеркнул Бужанский.

В то же время он добавил, что паника в обществе – страшнее любой эпидемии.

"Паника – гораздо страшнее, чем любая эпидемия, какой бы она ни была. И те меры, которые сегодня принимаются, они прежде всего для того, чтобы урегулировать наше общество, для того, чтобы удержать социальную составляющую. Вот мы действуем таким образом", – сказал народный депутат.

Кроме этого, Максим Бужанский подчеркнул, что самое главное в нынешней ситуации – выстроить систему, которая на выходе будет слаженно работать.

"Я надеюсь, что теория вирусологов, считающих, что с наступлением тепла вирус будет менее агрессивным, подтвердится. И то, что мы входим в эту ситуацию последними в Европе ближе к теплой погоде, дает нам шанс. И самое главное для нас – просто выстроить систему, которую мы усилим в конце. Потому что сейчас нет никаких систем. Мы все должны строить сами. Но это не повод поддаваться панике. Мы же всегда так жили", – подытожил народный избранник.

Как известно, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Сейчас в стране зафиксировано три смертельных случая от COVID-19.