Пандемия коронавируса: Украина получит 30 тыс. таблеток гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба из открытых источников

После прибытия препарата, его передадут Министерству здравоохранения Украины

Правительство Индии предоставит Украине на безвозмездной основе партию в 30 тыс. таблеток гидроксихлорохина, который используют для лечения больных на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, решение о поставке лекарств в Украину было принято после запрета экспорта препарата из Индии.

"Я хочу выразить искреннюю признательность индийскому правительству за помощью. Даже несмотря на запрет экспорта гидроксихлорохина за границу, наши индийские друзья приняли это важное для Украины решение", - заявил Кулеба.

После прибытия препарата, его передадут Министерству здравоохранения Украины, которое распределит лекарство среди медицинских учреждений.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что около 80% людей переболеют коронавирус в легких формах.

Сейчас по состоянию на 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровел.