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Пандемия коронавируса не разрушит безвизовый режим с ЕС, - Кулеба

Дмитрий Кулеба из открытых источников

Отмена Шенгена является непоправимым ударом по ЕС, считает глава МИД

Пандемия коронавирус, которая всколыхнула весь мир, не разрушит безвизовый режим между Украиной и странами Европейского союза. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде".

Он отметил, что после завершения вспышки коронавируса COVID-19 для граждан Украины сохранится безвизовый режим.

"Если Шенген будет формально или, по сути, потерян, я думаю, что это будет непоправимым ударом по ЕС. Но мы будем активно работать с нашими партнерами, чтобы при любом развитии событий полученные украинскими гражданами свободы в отношениях с ЕС, а прежде всего - свобода свободного передвижения, сохранились", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта в общем коронавирусом заболело 723 328 человек в мире, умерло 34 005, вылечилась 151 991 человек.

В настоящее время, лидером по количеству случаев заражений являются США - подтвердили 143 055 человек, из которых вылечились 4 865 человек, умерли – 2 513.

В Италии уже заболели 97 689 человек. В то же время умерли там 10 779 человек, вылечились - 13 030 пациентов. 

Испания отчитывается о 85 195 инфицированных. Среди них 16 780 выздоровели, умерли - 7 340 людей.

В свою очередь, власти Китая заявляли, что фактически остановили распространение коронавирусной инфекции, однако в стране опасается второй волны COVID-19.

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