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Паломников-хасидов обманом выманили в Беларусь, – Геращенко

По словам чиновника, израильским представительствам сообщали о запрете на въезд иностранцев в Украину

Заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко

 Фото из открытых источников

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что паломников-хасидов, находящихся на украинско-белорусской границе, выманили в Беларусь обманом. Об этом чиновник сообщил в комментарии одному из телеканалов.

По словам Геращенко, о запрете на въезд иностранцев в Украину было известно ранее прибытия хасидов на границу, хотя представительствам Израиля сообщали о решении украинского правительства. "Те люди, которые выманили обманным путем в Беларусь представителей религиозного течения хасидизма и пообещали им, что их могут пропустить в Украину, те люди совершили правонарушения, хасиды были фактически обмануты, и их заманили в Беларусь.  У нас нет оснований пропускать этих граждан в Украину, – есть законодательство, которое запрещает такие действия", – сказал замминистра.

В то же время Геращенко добавил, что пограничники уже обеспечили доступ гуманитарных миссий к иностранцам, которые находятся между границами Беларуси и Украины.

Напомним, 14 сентября на границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников, которые планировали попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана. Впоследствии глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко встретился с группами иностранцев, которые пытаются попасть в Украину из Беларуси вопреки ограничениям въезда.

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Сегодня, 16 сентября, стало известно, что министр внутренних дел Израиля Арье Дери направил обращение в адрес президента Украины Владимира Зеленского с просьбой пропустить в Украину хасидов.

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