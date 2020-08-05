Палитра на местных выборах может быть интересной, – Карасев об особенностях кампании

Вадим Карасев Фото - скриншот

Политолог назвал, какие политические силы лидируют в разных регионах Украины

Палитра на местных выборах может быть интересной, а в парламент на следующих выборах не пройдут только четыре партии.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.

"Сейчас на западе Украины кто в основном доминирует - "Европейская Солидарность", но я вижу, как там набирает "Батькивщина" все больше и больше на Западной Украине как раз. Дальше - партия "За майбутнє", Палица - Ивано-Франковск, Батенко - Львов. Тоже конкуренция может быть. Интересно, как выборы в местные органы власти и в местных советах и позиции местных советов скажутся на лидерстве "Европейской Солидарности". А думаю, они будут забирать голоса. И вместе со "Свободой". Я думаю, к выборам "Свобода" подтянется. Не уверен насчет "Самопомочи". Это берем Западную Украину. Дальше - берем восточную и южную часть Украины. Кого я вижу? Понятно, "Оппозиционную платформу - За жизнь", лидер оппозиции и так далее. Но какие будут обласные рады и кто будет в союзниках? Например, партия Шария может быть, дальше - партия "Наш край" может быть... Так что палитра может быть интересной на местных выборах", – сказал Вадим Карасев.

Политолог продолжил: "А там дальше важно будет что - будут ли досрочные парламентские выборы, например, весной 2021 года или осенью 2021 года. В конечном счете, не будет только 4 партии, если проводить выборы в парламент".

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года.

Как сообщали, в ЦИК отметили: местные выборы в Украине состоятся в сложных условиях. Осложнения происходят из-за изменений избирательного закона и пандемии COVID-19.