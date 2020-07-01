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Пальчевский заявил о создании партии: Кого хочет видеть в первой тройке и кто будет финансировать политсилу

Андрей Пальчевский Скриншот видео

В названии партии будет фамилия ее основателя, – Пальчевский объяснил, для чего это нужно

Телеведущий, общественный деятель Андрей Пальчевский сообщил о создании своей партии и назвал, кого хотел бы видеть в первой тройке политической силы.

Об этом он сказал в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK.

Гость программы рассказал о политической силе, о создании которой он объявил сегодня. Он отметил, что решил создать свою партию после определенного давления на него.

"Это будет "Победа. Пальчевского"... На выборах люди должны знать, за кого они голосуют. Зеленскому повезло с фамилией. Можно было написать: "зеленая партия", "зеленый фургон", после выступления Клитиной вчера – "зеленая грудь", "зеленые объятия", и все понимали. А вот с Пальчевским что вы нарисуете? Представляете, какие ассоциации. Поэтому я вынужден свою фамилию ставить, это сказали технологи", – отметил Андрей Пальчевский.

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Ведущая программы Наташа Влащенко поинтересовалась, за чей счет будет финансироваться новая политическая сила.

"Я буду собирать людей, которые что-то могут. Это люди, которые уже что-то имеют", – отметил Андрей Пальчевский, однако фамилий финансовых доноров своей партии так и не назвал.

Гость программы добавил, что хотел бы, чтобы в первую тройку его партии, кроме него, вошли известный психиатр Семен Глузман и врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Напомним, ранее политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман заявил, что между Анатолием Шарием и Андреем Пальчевским идет разговор о создании партийного клуба.

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