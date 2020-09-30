Пакеты с агитационной символикой живут дольше, чем обещания кандидатов на выборах, - Решмедилова

Телеканал ZIK

Основная задача агитационной продукции - чтобы находилась с потенциальным избирателем как можно дольше

Часто в общественных местах можно увидеть людей преклонного возраста с пакетами нескольких прошлых электоральных лет. То есть они живут дольше, чем политики, которые приходят на этих лозунгах.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявила политолог Александра Решмедилова.

Эксперт объяснила, в чем смысл любой продукции с символикой или логотипами того или иного политика, которая раздается избирателям во время предвыборной агитации:

"Основная задача - чтобы эта продукция находилась с потенциальным избирателем как можно дольше. Именно поэтому долгое время пакеты были "в ходу", потому что люди их долгое время не выбрасывали, а использовали довольно часто в общественных местах. Можно было увидеть стариков с пакетами нескольких прошлых электоральных лет. То есть они живут дольше, чем, скажем, политики, которые приходят на этих лозунгах", – отметила политический эксперт.

И накануне нынешних местных выборов, продолжила Решмедилова, людям раздают защитные маски, крышки для консервации, семена фасуют в пакеты, чтобы они дольше оставались с потенциальным избирателем.

"То есть чтобы он его не выбросил. Потому что ручка, газета, значок, другая продукция, например, если вы подарите дедушке флешку, вряд ли она ему понадобится. А все, что может помочь в хозяйстве, может остаться дольше", – добавила эксперт.

Кроме этого Решмедилова обратила внимание на то, что политики сейчас используют определенное ограничение по цене продукции, которую раздают избирателям.

"Они пытаются найти какой-то дешевый эквивалент, чем можно привлечь внимание избирателя. Но в целом я считаю, что раздачи так называемой гречки или продуктовых наборов, оно так или иначе будет отходить", – прокомментировала Решмедилова.

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